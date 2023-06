Investito dal treno: morto uomo • Terzo Binario News

Morto un uomo, investito dal treno. È quanto avvenuto intorno alle 11,45 di venerdì 2 giugno, all’altezza della stazione Roma Trastevere.

Così Rfi: “Nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Roma Trastevere per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti”.

“Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni delle relazioni Roma – Fiumicino Aeroporto e Roma – Viterbo subiranno rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni”.