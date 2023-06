Incendio a Colli Aniene: fiamme nel palazzo • Terzo Binario News

Incendio a Colli Aniene. Le fiamme – venerdì 2 giugno – sono divampate in via D’Onofrio, altezza Largo Nino Franchellucci e hanno interessato un edificio dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Il rogo ha avrebbe coinvolto sette piani dello stabile. Secondo quanto appreso dai Vigili del Fuoco, alcune persone sono state estratte con complicazioni respiratorie per via del fumo. I caschi rossi sono presenti con quattro Aps, 2 autobotti, due autoscale, carro teli, carro autoprotettori, più capo turno e funzionario di servizio.