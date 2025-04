Investimento mortale poco fa alla stazione di Marina di Cerveteri dove una donna è stata travolta dal Frecciabianca di passaggio verso Civitavecchia.

È morta sul colpo con la Polfer che si è recata sul posto,dove erano presenti i Vigili del Fuoco della 26A e il 118.

Si prospetta una mattinata difficile per il traffico ferroviario e per i pendolari, con i treni che sono stati fermati per consentire i rilievi.

Rfi ccomunica che la circolazione sulla Fl5 è interrotta fra Ladispoli e Santa Severa.