Investe col monopattino e deruba una donna spagnola, algerino arrestato sulla Prenestina • Terzo Binario News

Stanotte, alle 04:30 circa, in via Prenestina 276, una 32enne spagnola, mentre scendeva dall’autobus, è stata investita da un monopattino condotto da un individuo che si è subito allontanato.

A causa dell’impatto, la donna è caduta a terra e, approfittando della situazione, una terza persona le ha sottratto il cellulare.

Le immediate ricerche dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara, giunti sul posto a seguito di una segnalazione al 112, hanno permesso di rintracciare e bloccare l’autore del furto, un cittadino algerino di 19 anni, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

La donna è stata medicata sul posto dal 118, riportando solo lievi escoriazioni.