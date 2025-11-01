Tartaruga marina salvata a Fiumicino dalla Guardia Costiera • Terzo Binario News

In seguito alle segnalazioni pervenute nel pomeriggio odierno da parte di diversi cittadini, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Fiumicino è intervenuta con successo per il salvataggio di una tartaruga marina in difficoltà.

Le segnalazioni indicavano la presenza di una tartaruga della specie Caretta Caretta, rimasta intrappolata in una rete da pesca posta a breve distanza dalla costa, nei pressi dell’area settentrionale adiacente al costruendo porto commerciale di Fiumicino.

Il Personale Militare della Guardia Costiera è intervenuto prontamente sia da terra che via mare, utilizzando il battello pneumatico G.C. B151 e, dopo diversi tentativi, resi complessi dalla posizione sottocosta dell’animale, gli operatori sono riusciti a liberare la tartaruga dalla rete. L’animale, in buone condizioni di salute, ha ripreso così il mare aperto.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra i Cittadini e le Istituzioni, affinché le Autorità preposte possano intervenire ancor più tempestivamente per la tutela dell’Ambiente marino e della fauna selvatica.