Intervento non concluso, autobotti presso Borgata Aurelia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Acea Ato 2 comunica, a causa del prosieguo delle attività di verifica sul tratto di condotta al servizio dell’impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Medio Tirreno, non è stato possibile effettuare il ripristino della regolare fornitura idrica previsto per questa mattina (5 agosto 2022).

Pertanto il gestore, per far fronte agli eventuali disagi alle utenze ha predisposto lo stazionamento di due autobotti in corrispondenza dei seguenti indirizzi di Civitavecchia: piazza Antonio Vivaldi e viale Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo. Salvo ulteriori imprevisti, il ritorno alla normalità è previsto per la serata di oggi, 5 agosto.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.