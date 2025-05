Intervento della Protezione Civile comunale di Cerveteri alle Aquae Caeretanae, un edificio termale unico in Europa • Terzo Binario News

La sindaca di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia i volontari del Gruppo Comunale per l’intervento e i volontari del Gatc per il continuo lavoro di promozione e tutela

Un intervento di manutenzione urgente a protezione di un patrimonio storico, naturalistico e archeologico di estrema importanza come le Aquae Caeretanae. è quanto è stato effettuato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, che nei giorni scorsi è intervenuta con una idrovora per gestire il livello dell’acqua improvvisamente innalzatosi.

Le Aquae Caeretanae rappresentano un posto unico in Europa, un privilegio per Cerveteri: una realtà che viene costantemente mantenuta e promossa dal Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, il GATC, ai cui volontari giunge il plauso dell’Amministrazione comunale di Cerveteri.

“Le Aquae Caeretanae sono un unicum in Europa, una realtà straordinaria del nostro territorio – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – rappresentano infatti l’unico edificio termale dove si hanno notizie di un impianto idraulico ancora in stato di efficienza e con tubature originali. L’improvviso rientro in funzione del pluviale, ovvero la falda che alimenta l’impianto, ha necessitato l’intervento del Gruppo Comunale, un’operazione durata due giornate e di estrema importanza. A Renato Bisegni e a tutti i Volontari del Gruppo Comunale, il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno con cui ogni giorno lavorano per il territorio e per i cittadini”.

“Allo stesso modo – prosegue la Gubetti – ci tengo a complimentarmi con il GATC, Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, realtà volontaria della nostra città che sempre si impegna per promuovere, tutelare e valorizzare questo patrimonio della nostra città”.

Le Aquae Caeretanae sono sito archeologico di età romana ma venuto alla luce in modo casuale nel 1986 nella zona di Pian della Carlotta, vicino alla località del Sasso.

Grazie al recupero di materiali archeologici di notevole importanza, si iniziarono subito le ricerche in modo estensivo e si riportò alla luce una parte di un impianto termale pubblico.

L’estremo interesse del sito deriva dall’ottimo stato di conservazione e dal fortunato ritrovamento di oggetti che permettono di sapere come gli antichi chiamassero questo posto.

Le iscrizioni ritrovate che riportano il nome delle divinità delle Aquae Caeretanae, Ercole e Giove, a cui erano dedicati gli oggetti su cui erano apposte, funzionano da identificativo del sito.