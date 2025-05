Cade un albero a Cerveteri e fa scoprire una cisterna etrusca • Terzo Binario News

Questa mattina alle 9:30 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A si sono recati per dissesto statico in via Tevere a Cerveteri.

Un albero di grandi dimensioni e caduto su una struttura di un oratorio parrocchiale sito in indirizzo.

I Vvf giunti repentinamente sul posto hanno messo in sicurezza l’area. Durante le operazioni di messa in sicurezza, sotto la zolla alla base dell’albero è tornata alla luce quella che probabilmente era una cisterna di età etrusca.

Sul posto si è portata la sindaca Elena Gubetti, la Polizia Locale e i Beni Culturali per le analisi sul ritrovamento. Non si è registrato nessun ferito.