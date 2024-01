Interventi straordinari di Acea a Cerveteri, oggi al Sasso manca l’acqua tutto il giorno • Terzo Binario News

ACEA ATO2 ci ha informato di un fuori servizio programmato per il giorno di lunedì 22 gennaio dalle ore 08:00 alle ore 16:00 per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico.

Potrebbero verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

Via Furbara Sasso

Via Sasso Nuova

Via Fosso Sassetara

Via della Piscina

Via di Sant’Agusta

Potrebbero essere coinvolte zone limitrofe.

Nel caso di necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti contattando il numero verde 800.130.335.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il numero verde 800.130.335 e a visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

Pubblicato lunedì, 22 Gennaio 2024 @ 08:47:14