Insulti sessisti alla coppia gay che si bacia in spiaggia a Fregene - Terzo Binario News

La denuncia del Gay Center, le scuse della consigliera regionale Califano

Una giovane coppia di ragazzi, di circa 20 anni d’età, è stata offesa lo scorso week end con insulti omofobi per essersi scambiata un bacio presso una stabilimento balnerare a Fregene, noto centro balneare del Comune di Fiumicino in provincia di Roma.

La coppia è stata interrotta durante lo scatto di alcune foto da un bagnante del Lido della “Marina Militare”, minacciando i ragazzi di chiamare il “maresciallo per farli cacciare” dal Lido. La risposta dei ragazzi è stata immediata, ricordando al bagnante che un bacio non è un reato. La coppia poi si è allontanata per evitare di trasformare un giorno di svago in una giornata di lite, segnalando successivamente l’accaduto al servizio Gay Help Line 800 713 713.

“Quanto accaduto è molto grave – dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce di Gay Center e responsabile del numero verde Gay Help Line – perché ancora oggi una coppia gay non è libera di passare qualche ora in serenità, senza sentirsi offesa o minacciata. Pertanto chiediamo ai gestori dello stabilimento di prendere le distanze dai fatti riportati e di proporre ai bagnanti di aderire tramite campagna social e selfie all’iniziativa #LoStessoBacio in segno di solidarietà alla giovane coppia. Un piccolo ma importante gesto di solidarietà.”

“La campagna di odio alimentata da Salvini e Meloni in questi giorni – continua Marrazzo – vuole far passare come libertà di espressione la discriminazione verso le persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) tanto da far pensare alle persone di sentirsi legittimate a pensare che un bacio gay sia un reato.”

“Da residente e da ‘istituzione’ voglio scusarmi con la coppia gay redarguita pesantemente a Fregene per un semplice bacio. Ciò che è accaduto non rappresenta in alcun modo la nostra città e i nostri concittadini. Fiumicino si è sempre contraddistinta per essere un Comune senza alcun tipo di pregiudizio. Lo dimostrano le tante iniziative messe in campo dal sindaco Montino e dalla Regione Lazio per combattere ogni forma di assurda discriminazione. Eventi che hanno sempre riscontrato una grande adesione in termini di pubblico e di gradimento. La nostra è una comunità con un grande cuore e una grande anima. Ai ragazzi vittima di questa spiacevolissima avventura va il mio forte abbraccio e l’invito a essere nostri ospiti di una delle nostre splendide attività. E magari parte integrante di questo percorso che con il sindaco Montino abbiamo da tempo intrapreso”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano