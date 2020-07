Domani l'addio ad Asja e Gianluca, le vittime dell'incidente sull'Aurelia - Terzo Binario News

Di Matteo salutato alla Santissima Trinità alle 10, la Ercoletti a Santa Maria Maggiore alle 16

Giorno di lutto domani per Cerveteri: si celebrano le esequie di Gianluca Di Matteo e Asja Ercoletti, le due vittime dell’incidente avvenuto al km 32 dell’Aurelia all’altezza di Palidoro sabato mattina. Le due vittime avevano rispettivamente 50 e 24 anni.

La prima celebrazione è prevista alle 10 ed è quella del dipendente dell’European Hospital di Roma che si terrà presso la chiesa della Santissima Trinità.

Invece l’ultimo saluto per Asja è previsto alle 16 presso Santa Maria Maggiore ma per entrambe le cerimonie vige la regola del distanziamento da rispettare.

“Le misure di distanziamento per il Covid-19 prevedono, come sapete, una limitazione dei posti nelle Chiese. Tutti i partecipanti sono pregati di dare precedenza ai parenti, agli amici e alle persone care. La nostra città si stringe in un abbraccio intorno alle famiglie e agli amici di Asja e Gianluca” la dichiarazione del sindaco Alessio Pascucci.