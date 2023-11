Insieme per l'ospedale di Tarquinia: "nonostante le rassicurazioni, i medici continuano ad andarsene" • Terzo Binario News

“Nonostante le notizie rassicuranti diffuse dalla Regione sugli investimenti per la sanità, che saranno effettuati anche nella Tuscia, l’emergenza dell’ospedale di Tarquinia. cresce.

Un altro primario lascia. È il dott. Pellicciotti, direttore del Reparto di Chirurgia e Direttore Sanitario dell’Ospedale.

Il movimento popolare “Insieme per l’ospedale di Tarquinia”, nato per difendere la struttura sanitaria, ha un motivo in più per denunciare lo smantellamento strisciante dei servizi ospedalieri.

È necessario che l’attenzione dell’opinione pubblica resti alta e che le vicende e il futuro del nostro nosocomio si trovino sempre sotto i riflettori, con iniziative e costante informazione. Il prossimo evento, titolato “Salviamo l’ospedale con un abbraccio”, avrà luogo il 16 dicembre. Quel giorno i Tarquiniesi e i cittadini del comprensorio daranno vita ad una lunga catena umana che abbraccerà il muro esterno dell’ospedale per affermare la volontà di difenderlo con un gesto amorevole. Molte realtà associative hanno già dato la propria adesione e saranno presenti in modo significativo. Lo stesso chiediamo alla cittadinanza per dare forza ad una battaglia che, è sempre bene sottolinearlo, non ha colori politici e mira al risultato: questo territorio ha bisogno di un ospedale di zona che funzioni.

Con personale medico e infermieristico eccellente, come è stato finora”.

COMITATO INSIEME PER L’OSPEDALE DI TARQUINIA