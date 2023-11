Il Castelletto della Polizia Locale di Santa Marinella in blu per la Giornata dell'Infanzia • Terzo Binario News

Il 20 novembre è la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e proprio oggi si celebrano i 34 anni della “Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza” che, nel lontano 1989, venne approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Comune di Santa Marinella ha deciso di aderire all’iniziativa “Go Blue” di Città Amiche, un progetto di Unicef in collaborazione con Anci, l’associazione dei Comuni italiani.

A simboleggiare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei riguardi dei diritti dell’infanzia, il Castelletto, sede della Polizia Locale, si illumina di blu, colore del logo Unicef.

Tutelare i diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici dei bambini è l’obiettivo della Convenzione e sono 196 gli Stati vincolati al rispetto di questi diritti.

Il progetto “Go Blue” di Città Amiche dei bambini è stato lanciato da Unicef per dare seguito alle risoluzioni adottate nella II Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani ed è rivolta ai Comuni italiani.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Unicef ed Anci a sostenere questa campagna di sensibilizzazione. Il benessere dei bambini deve essere una priorità per ogni società civile e democratica. Purtroppo, nel mondo sono ancora tanti i bambini a cui è negato il diritto all’infanzia, all’istruzione, alla pace.

È intenzione di questa Amministrazione porre più attenzione verso i giovani e le loro esigenze. L’ assessore ai servizi sociali, Pierluigi D’Emilio, è molto attento e impegnato sul territorio, dove opera con gli uffici preposti nel seguire ed osservare anche le situazioni più delicate ed urgenti- spiega il Sindaco- Inoltre abbiamo nominato un delegato alle Politiche Giovanili, promosso il Consiglio Comunale e la Consulta dei Giovani, proprio per dare voce direttamente ai ragazzi e soddisfare le loro richieste e necessità”, dichiara il sindaco Pietro Tidei.

“Ben vengano le Giornate di sensibilizzazione su tematiche così importanti e delicate. Allo stesso tempo penso però che a queste deve far seguito l’impegno economico e finanziario che consenta agli enti locali di provvedere e portare a compimento interventi fattivi e concreti a sostegno dell’infanzie e dell’adolescenza del territorio”, afferma l’assessore D’Emilio.

“È tempo che i ragazzi abbiano voce e che essa venga ascoltata. I giovani sono i pilastri della società e la loro inclusività è fondamentale per la crescita non solo individuale, ma anche della città stessa. Negli obiettivi che ci proponiamo, c’è spazio per le idee e le proposte di tutti. Sarò nostro compito cercare di realizzarle, trovando fondi e spazi per attuarle”, spiega Jacopo Ceccarelli, delegato alle politiche giovanili.