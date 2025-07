"Insieme in Musica", ad Allumiere la folla delle grandi occasioni applaude i concorrenti • Terzo Binario News

La gara canora, creata da Max Petronilli, ha inaugurato la Sagra del Ghetto. Vincono Manuel Olivieri e Alessia Starrabba. Premi pure per Bianca Santori, Chiara Compagnone e Gabriele Abrutini

PIazzale gremito, con tutti i tavoli affollati così come le sedie davanti al palco: la serata del 4 luglio, ad Allumiere, è stata davvero entusiasmante.

Lo è stata per la contrada Ghetto che ha dato il via alla Segra del CInghiale e dei Sentieri dell’Allume e lo è stata per i 38 concorrenti di “Insieme in Musica”, il concorso canoro che da 4 anni apre l’appuntamento. E lo è stata certo per il direttore artistico, e creatore, della gara, Max Petronilli, infaticabile, prima e durante le esibizioni.

A classificarsi al primo posto delle due categorie sono stati due civitavecchiesi: Manuel Olivieri, per gli under 14, e Alessia Starrabba, per gli over 14. Il primo, grintoso decenne, ha interpretato “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, con una gran voce e una padronanza della scena degna di un cantante navigato. Manuel era stato notato anche l’anno scorso quando si era aggiudicato il riconoscimento della stampa, a conferma che lo studio del canto dà i suoi frutti. Come dimostra anche la vittoria – con la sua dolcissima e raffinata interpretazione di “I’ll never love again” di Lady Gaga – nella categoria degli over, della 33enne Alessia, che prende lezioni di canto quando non insegna a scuola.

Ad ottenere il premio Simpatia, assegnato da tutti i concorrenti a uno di loro, è stata la piccola Bianca Santori, 8 anni di spontaneità, dolcezza e simpatia, che ha cantato “Oltre l’Orizzonte,” dal film “Oceania”. Sempre da una colonna sonora, quella di “The Greatest Showman”, il brano interpretato con spontaneità e un’ottima padronanza dell’inglese da Chiara Compagnone, 9 anni, di Roma: “A million dreams”, di Pink, che ha conquistato il premio della Stampa. Il riconoscimento in ricordo di Flavio Mazzocchi, la giuria tecnica l’ha dato a Gabriele Abrutini, che ha chiuso le esibizioni under 14, con un’intensa e puntuale versione di “La cura per me” di Giorgia.

La giuria di qualità, ovvero quella i professionisti di canto e musica, non ha avuto compito facile a scegliere chi premiare: le interpretazioni dei concorrenti sono state tutte di buon livello, alcune decisamente ottime, pur se di “pezzi” difficili ed impegnativi, presi da reperteri di nomi del calibro di Elton John, Aretha Franklin, Leonard Cohen, Adele, Mina, Lucio Battisti o Mango solo per citarne alcuni.

Le uniche due canzoni non in gara sono state quelle dell’ospite Simone Bruschi, vincitore over 14 del 2024, che si è cimentato in “Nonno Hollywood” di Enrico Nigiotti, e “Yesterday”, scelto fuori programma da Max Petronilli, invitato a gran voce dal pubblico a cantare, dopo che aveva speso parole di grande amore, rispetto e simpatia per suo padre Lelio, recentemente scomparso. Un vero personaggio nel calcio civitavecchiese e non solo, come non ha mancato di sottolinere il sindaco.

A consegnare i premi sul palco, sulle note di “We are the Campions” dei Queen, sono saliti il sindaco Luigi Landi e il neopresidente del Ghetto Cristian Canestrari. “Complimenti a tutti – ha detto il primo cittadino – alla contrada, a tutti i volontari in cucina e ai tavoli. E soprattutto a Max che ha creato questo format ormai collaudato che avvicina giovanissimi e meno giovani al canto”. E Petronilli ha incassato il ringraziamento anche da Canestrari: “Non potevo sperare di meglio per il mio esordio come presidente in questa XVII Sagra”.

“Metti una sera con “INSIEME in MUSICA” ,un grande successo di pubblico che ha accompagnato fino all’ultimo dei 38 partecipanti con grande coinvolgimento e tanti applausi per le molte belle canzoni proposte – il commento del giorno dopo di Petronilli -. È una nuova conferma del successo di questa gara che nella sua 4a edizione ha dato al Rione Ghetto e a me tanta soddisfazione”.

“Ringrazio tutti – presegue il direttore artistico -: dal presidente della contrada Ghetto Cristian Canestrari a tutto il direttivo, alla Giuria di Qualita composta da Laura Gurrado, Stefania Bentivoglio, Giulia Leonardo, Irene Gargiulli, Eleonora Bernabei, Fabio Caponi e Anthony Caruana, alla Giuria della Stampa formata da Cristiana Vallarino, Patrizia Chimenti, Matteo Ceccacci e Romina Mosconi, che se pur assente alla serata ha partecipato con i suoi bellissimi articoli sul web e sulla carta stampata, al fotografo Majdi che con i suoi scatti ha fermato i momenti emozionanti della serata, ma sopratutto grazie a tutti i cantanti, ospite compreso, che dal più piccolo al più grande hanno decretato il successo di INSIEME in MUSICA 2025. Grazie a voi, al vostro entusiasmo, alla vostra carica emotiva e al vostro talento. E appuntamento all’edizione numero cinque!”:

La Sagra del Cinghiale a piazzale Moroni prosegue stasera e domani, offrendo momenti di musica (oggi concerto dei Mojo e poi dj set con Fanta), e anche visite guidate. Ma soprattutto ci sono i piatti tipici, sempre gustosi, cucinati in enormi quantità, come accaduto per venerdì quando si sono superate le 700 prenotazioni!

Cri.Val.