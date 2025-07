Tolfa: giovedì alla Panchina Letteraria si parlerà, anche in versi, della storia del paese • Terzo Binario News

Relatori i fratelli Gianmarco e Matteo Canestrari: appuntamento alle 18 al giardino della villa comunale

Prosegue con cadenza settimanale a Tolfa il calendario della Panchia letteraria, a cura del Centro “La Rocca Aps”, nell’ambito del calendario estivo del Comune. Giovedì scorso, il suggestivo angolo dentro la villa comunale ha accolto la presentazione di “La Giostra dei pellicani – Il Ricatto dalla Granluce”, seconda edizione, con Prospettiva, del libro di Ernesto Berretti, sottoufficiale della Finanza di mare nato in Sicilia ma ora a Civitavecchia, che si è cimentato in un’opera originale, tratta da una storia vera.

I presenti lo hanno ascoltato, intervistato dalla giornalista Cristiana Vallarino, raccontare la storia e la genesi del volume, che è un thriller ma non solo. E’ un libro sulla cattiveria e sulla brama di potere, possesso e soldi. Un libro che ha avuto apprezzamenti da molti nomi illustri, non ultimo l’attore Leo Gullotta.

Il prossimo appuntamento, sempre alle 18, sarà all’insegna della storia del paese. E vedrà protagonisti i fratelli Gianmarco e Matteo Canestrari. Il tema dell’incontro è Storia e versi…da Sant’Egidio alla Rocca.

“L’incontro – spiegano i relatori – vuole contribuire a far conoscere in maniera il più possibile approfondita e coinvolgente la storia di Tolfa. Muove dalla consapevolezza che il passato non è qualcosa che è chiuso nel baule dei ricordi lontani e polverosi, ma che è vivo e irrora costantemente il presente: entrambi si richiamano a vicenda, sono complementari e indispensabili per la reciproca comprensione. Parlare di Tolfa oggi non può esulare da quanto fa parte del proprio patrimonio storico-culturale: in particolar modo cercheremo di indagare una parte della lunga storia di Tolfa, ossia il periodo medioevale, che vede divenire il borgo e il territorio circostante teatro di scontri, lotte e acquisizioni da parte di personaggi che, in vari modi, hanno cercato di lasciare la propria impronta sul paese. Tutto questo verrà raccontato col potente ausilio della poesia. Tolfa è infatti patria di poeti straordinari; a farci da guida saranno i versi poetici di un grande tolfetano: Rodolfo Sfascia, poeta “senza libro in mano”, che nonostante ciò ha saputo cantare e raccontare verità profonde con sapienza e lungimiranza. Insomma, storia e poesia che si intrecciano per disegnare un quadro completo ed esaustivo che possa mostrare a tutti la bellezza di Tolfa!

Gianmarco Canestrari è professore di Lettere, Storia e Filosofia al Liceo Linguistico “Ernest Hemingway” di Civitavecchia. Specializzato in Storia Medioevale, da dieci anni si occupa di studi storico-filosofici con particolare attenzione al millennio medioevale e, in ambito filosofico, al sistema teologico-filosofico di Tommaso d’Aquino. Impegnato da 12 anni nel settore giovanile locale legato all’Oratorio e alla Parrocchia, dove svolge anche attività catechetica, è attualmente Segretario del Direttivo della Pro Loco di Tolfa. Tra i suoi hobbies pittura fin da bambino e la lettura.

Matteo Canestrari insegna Lingua e Cultura Straniera (Francese e Spagnolo) presso l’IC “Piazzale della Gioventù, 1” di Santa Marinella. Specializzato in Letteratura Francese del XIX secolo, da 13 anni si occupa dello studio delle lingue straniere, con particolare riferimento all’ambito della didattica e della traduzione.