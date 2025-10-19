Inseguimento da Tarquinia a Civitavecchia, di una coppia, la Polizia arresta un uomo • Terzo Binario News

Accusato di resistenza e trovato a guidare senza patente, per lei nessun provvedimento, hanno danneggiato delle auto in sosta

Scappano dalla Polizia a Tarquinia e vengono fermati a Civitavecchia dopo aver danneggiato delle auto in sosta.

Notte movimentata fra i due comuni con un coppia protagonista della fuga composta da un tarquiniese pregiudicato e da un civitavecchiese.

Il tutto inizia nella cittadina etrusca quando i due forzano un posto di blocco fuggendo dapprima fra le vie strette e poi dirigendosi verso la città portuale tramite la A12. A quel punto hanno cominciato a muoversi anche i poliziotti civitavecchiesi.

Arrivati a San Liborio con le volanti alle calcagna. si sono poi diretti sulla Mediana e infine fermati in via Rodi dove hanno danneggiato delle vetture in sosta.

Una volta fermati, lui si è opposto all’arresto finendo in manette per resistenza a pubblico ufficiale oltre ad essere trovato a guidare senza patente.

Su di lei invece non è stato preso alcun provvedimento.