Insediato il nuovo Collegio dei Revisori del Comune di Cerveteri: il Dottor Maurizio Ferri è il Presidente • Terzo Binario News

Compongono il collegio inoltre le Dottoresse Arianna Camellini e Monica Fortini

Si è ufficialmente insediato ieri mattina, mercoledì 8 ottobre, il nuovo Collegio dei Revisori del Comune di Cerveteri. A presiederlo, il Dottor Maurizio Ferri, affiancato dai colleghi revisori le Dottoresse Arianna Camellini e Monica Fortini.

A dare loro il benvenuto, insieme al Segretario Generale, la Dottoressa Giuseppina Antonelli, al Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e il Ragioniere Capo Dottoressa Lilia Paoletti, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. Presente in collegamento, anche Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio del Comune di Cerveteri.

“Il Collegio dei Revisori è un organo fondamentale all’interno dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sono loro infatti che controllano la correttezza del bilancio dell’Ente, esprimendo pareri fondamentali sul bilancio e il rendiconto annuale. Come noto e come previsto dal Regolamento, il Presidente viene eletto dal Consiglio comunale, mentre gli altri due componenti sono a sorteggio: ho avuto modo di poter parlare e fare un incontro iniziale con loro e sono certa che la loro professionalità e competenza in materia rappresenterà un validissimo punto di riferimento per le future azioni del Comune di Cerveteri. A loro, il mio più sentito augurio di buon lavoro”.

“Auguro al nuovo Collegio dei Revisori un buon lavoro – ha aggiunto Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio del Comune di Cerveteri – insieme al Dirigente dell’Area Finanziaria Emiliano Magnosi e a tutto il personale dell’Ufficio Ragioneria siamo chiaramente a loro completa disposizione per ogni approfondimento e ogni incontro per fare in modo che le attività dell’Ente possano proseguire in maniera corretta, a norma di legge e spedita. Lavoreremo in maniera congiunta e sinergica per dare alla città un Bilancio sempre chiaro, corretto e rispettoso dei parametri imposti dalla normativa”