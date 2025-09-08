Iniziano i Campionati, Parroccini: “In bocca al lupo al Città di Cerveteri, Dm84, Kaysra e Cerveteri Sporting Club" • Terzo Binario News

In occasione della 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti la consueta presentazione delle squadre davanti alla città. Parroccini: “Quattro squadre, quattro storie e quattro campionati diversi, ma sono certo daranno battaglia e ci renderanno orgogliosi di solo”

“Lo scorso sabato in occasione della Gara della Pigiatura della 62esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, come tradizione, si sono presentate davanti alla città. Un saluto entrato nella consuetudine della nostra città: ora sono pronte a mettere gli scarpini ai piedi e ad iniziare ognuna i rispettivi campionati. Al Città di Cerveteri, alla Dm84, al Kaysra e al Cerveteri Sporting Club, a nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta, giunga il più caloroso in bocca al lupo e augurio di disputare una grande stagione, all’insegna dei risultati, del bel gioco e della riconferma di quei valori morali che da sempre contraddistinguono le squadre della nostra città”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che prosegue:

Presentazione Città di Cerveteri

“Quattro squadre, quattro storie diverse, quattro competizioni diverse ma obiettivi comuni: dare lustro e onore al nome di Cerveteri e rendere il mondo dello sport orgogliosi di loro. Il Città di Cerveteri si appresta a disputare il suo terzo campionato consecutivo in Promozione, guidato dal Mister Ferretti, la Dm84 dopo la salvezza dello scorso anno sarà ancora in Prima Categoria il Kaysra giocherà in Seconda Categoria, e il Cerveteri Sporting Club vivrà la sua avventura nel Campionato Amatori: tornei che sin da oggi si prospettano avvincenti e difficili, anche con trasferte molto impegnative”.

“Per il Città di Cerveteri dopo due stagioni complesse questo sarà l’anno del rilancio: la Presidenza Lupi, che ringrazio per il lavoro che sempre svolge per la promozione dello sport e del calcio nella nostra città, ha effettuato moltissimi investimenti ed ha allestito una squadra davvero di valore, con tantissimi giovani pronti a dare battaglia – ha aggiunto l’Assessore Manuele Parroccini – inoltre, quest’anno si tornerà a disputare il Derby con il Ladispoli: una gara sempre molto sentita che mi auspico si disputi in un clima di serenità e di voglia di offrire spettacolo al pubblico, oltre i colori e le appartenenze”.

“Stagione impegnativa anche per la Dm84, che dopo una salvezza conquistata con le unghie e con i denti lo scorso anno è pronta ad una nuova stagione in Prima Categoria – prosegue Parroccini – conosciamo tutti la storia di questa storica compagine, che nasce prima che per fare calcio e sport, per omaggiare un ragazzo della nostra città che ci ha lasciato troppo presto. Al Presidente Piero Mataloni, al nuovo Mister Francesco Campoli e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, un caloroso in bocca al lupo”.

Presentazione Kaysra

“Un pensiero ed un sincero e affettuoso augurio di buon campionato chiaramente va anche al Kaysra, al suo Presidente Roberto Muscas e all’allenatore Francesco Graniero – aggiunge Parroccini – tutti sappiamo quanto siano difficili e complessi i campionati di calcio e lo è ancor di più un torneo di Seconda Categoria: competizioni dove non si gioca per soldi, ma per la voglia di scendere in campo e di fare bene. Sono certo che daranno battaglia e combatteranno fino alla fine su ogni pallone”.

“Un saluto infine lo rivolgo al Cerveteri Sporting Club, al Presidente Stefano Bruschi e al Mister Carlo Angelilli – conclude Parroccini – disputeranno il Campionato Amatori, un torneo che unisce ragazzi giovani e meno giovani dall’amore per il calcio: nulla di importante in palio, ma solamente la voglia di divertirsi e di giocare. Un torneo amatoriale ma comunque duro, dove nessuna squadra fa sconti a nessuna: anche loro sono certo disputeranno un grande torneo. Non mi resta altro dunque che dire buon campionato a tutti!”