Allumiere, per l'otto settembre "Danziamo insieme con..." • Terzo Binario News

L’evento, organizzato dalla delegata comunale Daniela Agostini, si svolgerà stasera a partire dalle 21.30 in Piazza della Repubblica

Continuano i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, che quest’anno, come da tradizione, ha visitato tutte le contrade del paese, portando gioia e devozione tra i suoi abitanti. Un’edizione ricca di eventi, che ha visto un susseguirsi di appuntamenti di grande successo, tra cui il Gran Premio Ciclistico, il concerto di Emanuela Villa e la tradizionale Fiera Asinina.

Questa sera, a partire dalle 21:30, l’appuntamento è in Piazza della Repubblica, dove si terrà un evento che promette di coinvolgere il pubblico in un’emozionante serata di danza e spettacolo. L’iniziativa, dal titolo “Danziamo insieme con…”, vedrà la partecipazione delle scuole di danza “Dance Evolution Center” di Isabella Superchi e “Dance World” di Gabriella Moroni, due delle realtà più apprezzate nel panorama della danza locale.

L’evento, che ha come obiettivo quello di celebrare la passione per la danza in tutte le sue forme, avrà come protagonisti anche Pamela Spargoli, vocal guest della serata, e Omar Cutimi, noto maestro di balli caraibici.

L’organizzazione è stata curata dalla delegata comunale Daniela Agostini, che ha saputo raccogliere, come sempre, una vasta partecipazione e un grande entusiasmo da parte delle scuole di danza.

“È un onore poter contribuire alla realizzazione di eventi che uniscono la comunità e valorizzano le tradizioni culturali locali – ha commentato Daniela Agostini. – La Madonna delle Grazie rappresenta per noi un momento di forte unione, e la danza, come forma di espressione artistica, è una splendida occasione per vivere questa festa in modo dinamico e coinvolgente”.