Infila la mano nella borsa e ruba cellulare: arrestato - Terzo Binario News

Nell’ambito di controlli straordinari nell’area del Colosseo, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno arrestato per furto aggravato un algerino di 29 anni.

In particolare i poliziotti, in abiti civili, hanno notato S.A.: dopo aver guardato alcune ragazze presenti nei locali di via San Giovanni in Laterano, si è seduto accanto alla vittima prescelta e le ha infilato la mano nella borsa, portando via un cellulare del valore di circa 1200 euro.

Immediato l’intervento degli agenti, che hanno inseguito e bloccato il ragazzo. Recuperata la refurtiva, il telefono è stato restituito alla proprietaria, che non si era accorta del furto subito.

S.A, con precedenti alle spalle, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.