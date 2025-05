Infermieristica spostata da Bracciano, gli studenti si mobilitano con una petizione • Terzo Binario News

Lo spostamento de corso di Laurea in Infermieristica della Sapienza dalla sede di Bracciano ha scatenato un putiferio.

Gli studenti si stanno mobilitando per tenere il corso a Bracciano, con tanto di petitizione.

“CI hanno detto che entro 12 mesi il corso si interromperà perché l’affitto dello stabile ammonta a 10.000€ al mese e purtroppo hanno fatto dei tagli decidendo di accorparci alla sede del corso di laurea in Infermieristica a Civitavecchia.

Ciò crea un disagio a circa 300 studenti che vengono da zone limitrofe di Bracciano che possono raggiungere la sede con il treno mentre per arrivare a Civitavecchia impiegherebbero circa due ore perché costretti a fare cambio treno a Roma.

Oltretutto ci sono studenti che sono fuori sede e hanno contratti di affitto anche per tre anni.

Non dimentichiamoci anche di tutto il nostro corpo docenti che non si sa se trasferiranno con noi a Civitavecchia creando anche a loro un disagio. Noi studenti ci stiamo mobilitando per trovare una soluzione, ma la formazione dei nuovi professionisti è a rischio.

Abbiamo creato una raccolta firme:

https://www.change.org/p/difendiamo-il-diritto-allo-studio-a-bracciano-no-alla-chiusura-della-sede-universitaria?recruited_by_id=cae945d0-2bd1-11f0-a5d8-0b0c106585f0&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=native