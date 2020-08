“Incremento dell’omosessualità, potrebbe essere anche la vaccinazione”, Gay Center: "Pura follia estiva" - Terzo Binario News

“Pura follia estiva. Queste frasi dimostrano quanto sia necessario insistere e integrare la legge contro l’omotransfobia che con il “Salva Opinioni Omofobe di Costa” lascerà impunite frasi di questo tipo. Queste non sono opinioni, ma vere e proprie discriminazioni, al pari di come se si stesse discriminando qualcuno per il colore della sua pelle o per la fede religiosa”. Così Fabrizio Marrazzo, Portavoce Gay Center, nel commentare le parole di Massimiliano Quaresima, consigliere del Municipio XII, che in Aula ha detto: “Oggigiorno ho parlato con molti biologi. C’è un incremento esponenziale dell’omosessualità, a partire da persone molto giovani, quasi da bambini. Insomma, ecco, adolescenti. E questo è stato spiegato almeno da questi biologi, che potrebbe essere anche la vaccinazione”.

“Frasi che per queste casistiche sarebbero reato invece verso le persone Lesbiche, Gay, Bisex e Trans (LGBT) non sono reato oggi e se venisse approvata la legge sarebbero pure una libera espressione delle idee.Quanto accaduto ieri dimostra l’importanza di emendare la legge contro l’omotransfobia almeno limitando le espressioni che vedono gli LGBT come malati o inferiori, pertanto facciamo appello alle forze politiche di maggioranza”.