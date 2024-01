Incontro fra il cerite Leandro Olivieri e i ragazzi del liceo Pertini di Ladispoli • Terzo Binario News

“In questo inizio 2024 il Ladispoli Forum Ambiente, sempre nell’ottica della difesa dell’ambiente, in particolare della Palude di Torre Flavia sotto attacco da più fronti, ha incontrato Leandro Olivieri, un giovane di Cerveteri che sta compiendo un’impresa eroica: un viaggio in sella alla sua bicicletta lungo tutte le coste italiane, da Ventimiglia a Trieste, con l’obiettivo di raccogliere dalle spiagge i rifiuti che le inquinano, soprattutto plastica, e di sensibilizzare e coinvolgere le persone del posto sui temi ambientali.

Il viaggio, Iniziato ad ottobre scorso, ha visto finora Leandro percorrere 2100 km, lungo tutte le coste della Liguria, Toscana e Sardegna, e raccogliere, ad oggi, circa 600 kg di rifiuti.

Al motto di “HowWeSavedWorld”, “come noi salviamo il mondo”, lungo il suo cammino Leandro fa in modo di incontrare “tutte quelle persone, realtà, volontari, associazioni che stanno facendo qualcosa di concreto per salvare il pianeta, per cercare di contribuire a realizzare i loro progetti e le loro idee”, ed inoltre va anche a parlare “nelle scuole per capire cosa sanno, cosa pensano e cosa si aspettano i ragazzi rispetto a tutti questi temi dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento dei mari e della terra”.

Anche a Ladispoli Leandro ha potuto incontrare gli studenti, in particolare in due occasioni: lunedì 22 gennaio si è svolto un bellissimo ed emozionante incontro con i bambini delle classi dell’Istituto comprensivo Ladispoli 1 di Via Castellammare; venerdì 26 gennaio c’è stato l’incontro con i ragazzi di prima del Liceo Pertini. Arrivato in sella alla sua bicicletta “Cecilia”, Leandro in entrambe le occasioni ha immediatamente conquistato l’attenzione di tutti raccontando, attraverso una presentazione multimediale smart e leggera, i motivi per i quali è così importante rispettare l’ambiente: non solo perché le risorse naturali, l’acqua e l’aria sono limitate, non solo perché la plastica è ormai ovunque, anche nell’aria, ma anche perché tutti gli organismi viventi sono interconnessi ed interdipendenti fra loro, compresi noi esseri umani.

Gli incontri si sono conclusi con l’esortazione a diventare tutti piccoli eroi dell’ambiente, basta semplicemente raccogliere la plastica che si incontra sulle spiagge e sul terreno, anche un solo pezzo! Speriamo molto che tale messaggio così importante venga raccolto e diventi virale fra i ragazzi di Ladispoli e di tutta Italia!

In questi pochi ma densi giorni con Leandro, siamo tutti stati colpiti e contagiati non solo dalla sua grande passione e dalla sua capacità comunicativa, soprattutto con i ragazzi, ma anche dalla sua grande disponibilità ed empatia. Sta davvero impegnando tutto sé stesso in questa impresa, completamente autofinanziata, fornendo un ottimo esempio di vita per i suoi coetanei e per i più giovani.

Grazie Leandro, speriamo davvero tu possa esaudire il tuo sogno di un mondo senza plastica in cui si raggiunga l’armonia fra tutti gli esseri viventi, che è anche il nostro sogno!

E’ possibile seguire l’impresa di Leandro su Instagram, seguendo il suo account “Leosavingtheworld”.

Queste splendide iniziative non sarebbero state possibili senza la grandissima disponibilità di Leandro e senza l’impegno degli insegnanti e dei Dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti: Giovannina Corvaia (Istituto Comprensivo Ladispoli 1) e Fabia Baldi (Liceo Sandro Pertini), che ringraziamo”.

Ladispoli Forum Ambiente