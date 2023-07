Inclusione, alla Cri Civitavecchia si presenta Spazioplus • Terzo Binario News

Si terrà a Civitavecchia la presentazione del progetto “Spazio Plus” giovedì 27 Luglio alle ore 11, presso la sede della Croce Rossa in viale G. Matteotti 66/b.

SPAZIO PLUS ha lo scopo di potenziare ed integrare i servizi della Croce Rossa in favore della popolazione LGBTQ+ in condizioni di difficoltà sociale, per favorirne l’inclusione attraverso interventi di supporto psicologico, orientamento legale, servizio sociale, orientamento al lavoro, ai percorsi formativi e all’autonomia abitativa