Incidente viale Jonio: scontro autorticolato-scooter: morto 52enne - Terzo Binario News

Viale Jonio, altezza svincolo Via Matteo Bandello, ore 15,10 circa, intervento pattuglie III gruppo Nomentano della Polizia Locale per rilievo incidente tra un autoarticolato iveco e uno scooter honda SH.

A bordo del veicolo a due ruote un omo italiano di 52 anni, che è stato ricoverato al Policlinico Umberto I in gravi condizioni.

Il conducente dell’iveco , un italiano di 54 anni si è fermato a prestare soccorso. Accertamenti in corso sulla dinamica. Chiusa per il tempo necessario per gli accertamenti Viale Jonio, direzione piazza Talenti.

Aggiornamento 17,40

Incidente con esito mortale: Viale Jonio, altezza svincolo Via Matteo Bandello, ore 15,10 circa, intervento pattuglie III gruppo Nomentano della Polizia Locale per rilievo incidente tra un autoarticolato iveco e uno scooter honda SH. Conducente del veicolo a due ruote , uomo italiano di 52 anni è stato ricoverato al Policlinico Umberto I in gravi condizioni ed è deceduto poco dopo l’ingresso in ospedale. Il conducente dell’iveco , un italiano di 54 anni si è fermato a prestare soccorso. Accertamenti in corso sulla dinamica. Chiusa per il tempo necessario per gli accertamenti Viale Jonio, direzione piazza Talenti.

foto Reporter Montesacro