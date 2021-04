Incidente in via Nomentana: auto investe pedone, grave investita 18enne - Terzo Binario News

Incidente in via Nomentana., incrocio via di Sant’Agnese. Alle 21,15 di giovedì 29 aprile una 18enne, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Audi A1 con al volante un 40enne, che si è subito fermato a prestare soccorso. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Anche il conducente del veicolo è stato trasportato al Policlinico per gli esami alcolemici e tossicologici.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario e del Gruppo II Parioli, che ha rilevato il sinistro.

Attraverso l’ascolto delle testimonianze e la visione delle telecamere i caschi bianchi cercheranno di delineare l’esatta dinamica dei fatti.

c.b.