Incidente via di Castel di Leva: scontro tra due auto, morto 70enne • Terzo Binario News

Un 78enne ferito in codice rosso e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio; la vittima – tra le ipotesi anche il fatto che possa essere stata colta da malore – ha invaso la corsia opposta; i rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo IX Eur

di Claudio Bellumori

Incidente mortale in via di Castel di Leva, all’incrocio con via di Torre di Sant’Anastasia. Il sinistro – alle 10,30 di oggi, 30 maggio – ha coinvolto due auto. Una Fiat Panda, condotta da un italiano di 70 anni, per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Suzuki Ignis, con al volante un uomo di 78 anni, anch’egli italiano. Il 70enne è deceduto sul posto, il 78enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Sul posto le pattuglie della Polizia locale del Gruppo IX Eur. Non è escluso che la persona al volante della Fiat Panda possa essere stata colpita da malore. Sono in corso ulteriori verifiche da parte dei caschi bianchi, per delineare l’esatta dinamica del sinistro.