Incidente via Cristoforo Colombo, scontro tra auto e ambulanza: ci sono feriti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via dei Georgofili. Per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra una Ford Fiesta e una ambulanza. L’episodio è accaduto alle 11,45 di giovedì 22 aprile.

Fonti del 118 hanno riferito a Terzo Binario che un bambino e la mamma sono stati trasportati al Bambino Gesù. A altri tre pazienti sono stati accompagnati al Sant’Eugenio, San Giovanni e San Camillo. “Tutti i pazienti sono stati refertati come codici rossi per la dinamica del sinistro, ma nessuno versa in condizioni critiche“.

[AGG] ❗STRTADA CHIUSA TEMPORANEAMENTE



⛔ tra Via Accademia degli Agiati e Via dei Georgofili > Centro#luceverde #Laziohttps://t.co/q4OAwdhYdJ — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 22, 2021

Sul posto diverse pattuglie dell’ VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiusa al traffico la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Accademia degli Agiati e Via dei Georgofili. Restringimento al transito veicolare nella corsia centrale.

Sempre il 118, a Terzo Binario, ha spiegato che “l’ambulanza rimasta coinvolta nell’incidente è un’ambulanza privata (non Ares 118) che era impegnata nel trasferimento di un bimbo al Bambin Gesù per somministrazione di terapia”.