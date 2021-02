Incidente in via Casilina. La strada statale – sabato 27 febbraio – è temporaneamente chiusa al traffico al chilometro 22, in località Laghetto, in provincia di Roma.

Incidente in via Casilina: cosa è successo

Secondo quanto riferito da Anas, un veicolo è fuoriuscito di strada ed una persona è rimasta ferita in maniera grave.

Elisoccorso sul posto

Sul posto è presente l’eliambulanza per il soccorso.