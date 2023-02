Incidente sulla Tiberina a Fiano, auto contro un albero: 5 ragazzi in codice rosso • Terzo Binario News

Alle ore 3,12 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra di Montelibretti (5/A) a Fiano Romano, in Via Tiberina n. 117 per incidente stradale in cui è rimasta coinvolta un’autovettura che si è schiantata contro un grosso albero.

Necessario l’intervento dei soccorritori VVf per estrarre i passeggieri all’interno dell’abitacolo.

Si è trattato di 5 ragazzi di età compresa tra i 16 e 22 anni, tutti trasportati negli ospedali Gemelli e Sant’Andrea con quattro di loro in codice rosso.

Sul posto il personale del 118 e Carabinieri.