Incidente sulla Portuense: frontale fra vetture, arriva l'elisoccorso - Terzo Binario News

Sul posto la Locale di Fiumicino, la Misericordia e i Vigili del Fuoco di Cerenova con un ferito in codice rosso

Incidente frontale nel primo pomeriggio nei pressi di Parco Leonardo a Fiumicino.

La dinamica è ancora da accertare però è certo lo scontro tra due auto, una Fiat 600 e una Mini. A bordo soltanto i rispettivi conducenti. La persona alla guida della 600 è colui che ha avuto la peggio, portato via dall’eliambulanza atterrata in un prato lì vicino.

Un uomo è condizioni gravi, tanto da essere portato in codice rosso al San Camillo. Sul posto la Locale di Fiumicino, una squadra della Misericordia che si trovava a passare lì per caso quando è successo l’incidente e ha prestato i primi soccorsi, oltre ai Vigili del Fuoco di Cerenova che hanno messo in sicurezza l’area.