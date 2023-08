Incidente sulla Portuense: donna investita da veicolo pirata, ipotesi Ncc • Terzo Binario News

Incidente in via Portuense all’altezza del civico 509. Una donna, intorno alle 11 di venerdì 11 agosto, è stata investita da un veicolo poi datosi alla fuga. La signora è stata trasportata all’ospedale San Camillo: le condizioni sono gravi. Sul posto la Polizia locale del Gruppo XI Marconi e il personale del 118.

Gli agenti hanno diramato una nota di ricerca per un modello Peugeot Master di colore nero. Tra le ipotesi, anche quella che il mezzo possa essere adibito per il servizio Ncc. Disposta momentaneamente la corsia preferenziale, poi riaperta. In corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

c.b.