Incidente in via Nomentana. Una donna – straniera, al momento non identificata – è stata investita da un camion condotto da un 49enne. L’episodio è avvenuto oggi alle 14.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza. La donna è stata trasportata in ospedale. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso. I caschi bianchi dovranno ora delineare l’esatta dinamica del sinistro.