Fumo nero visibile dall'Aurelia: incendio alla Monachina • Terzo Binario News

Incendio in via La Monachina, a Roma. Sul posto – questo pomeriggio – due squadre dei Vigili del fuoco e l’autobotte.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio. Al momento chiuse le rampe – in entrata e in uscita – all’altezza del chilometro 13 (Massimina-Casal Lumbroso)

Gli altri interventi dei Vigili del fuoco

Dalle ore 14,15 una squadra dei caschi rossi e quattro moduli antincendio stanno intervenendo presso il Comune di Gallicano nel Lazio, in Via Caipoli, per un vasto incendio di vegetazione che sta interessando l’intera zona. Presente anche il Dos per coordinare le operazioni di spegnimento.

Dalle 12,30 due squadre dei pompieri, con l’ausilio di due moduli antincendio e il dos, presenti in via di Santa Maria di Galeri per incendio di sterpaglie e colture. Non risultano persone ferite o coinvolte.