Incidente sulla Laurentina: scontro tra una Tesla e un'auto, morta 66enne • Terzo Binario News

Incidente sulla Laurentina. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Tesla (condotta da un 20enne, a bordo del mezzo erano presenti pure un altro coetanei, tra i 19 e i 20 anni) e una Lancia Ypsilon, con al volante una 66enne, Simonetta Cardone, residente in zona Selvotta, deceduta sul colpo.

L’episodio è avvenuto sabato primo luglio verso le 18,20. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IX Eur: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.