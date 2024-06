Incidente sulla Casilina: morto 34enne • Terzo Binario News

Il sinistro coinvolge due vetture e uno scooter, a bordo del quale c’è l’uomo, deceduto a seguito dello scontro; sequestrati i mezzi coinvolti

di Claudio Bellumori

Incidente mortale nella serata di ieri in via Casilina, all’altezza di via di Tor Tre Teste. A perdere la vita un 34enne: è la 73esima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

Incidente in via Casilina

Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro che ha coinvolto tre veicoli: una Volkswagen Polo, con al volante una donna italiana di 63 anni, una Opel Corsa, guidata da un ragazzo italiano di 22 anni e uno scooter Kymco, in sella al quale si trovava l’uomo che, a seguito dello scontro, è deceduto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto.

I mezzi sequestrati, accertamenti della Polizia locale

I conducenti delle due auto sono stati accompagnati in ospedale, per gli esami tossicologici di rito. Gli agenti della Polizia locale del Gruppo V Casilino, eseguiti tutti i rilievi sul luogo dei fatti, hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti. Tuttora in fase di svolgimento gli ulteriori accertamenti del caso, per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.