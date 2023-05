Incidente sul Raccordo: due feriti • Terzo Binario News

Incidente sul Grande Raccordo Anulare. L’episodio è avvenuto domenica 28 maggio verso le 21,30 verso l’uscita Cassia. Sul posto la Polizia stradale della sottosezione di Settebagni.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, una Fiat Panda stava viaggiando sulla corsia di sorpasso. A un certo punto, la persona al volante ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro il guardrail di destra, dove si è agganciato lo sportello. Nell’impatto, il veicolo si sarebbe girato di centottanta gradi, ribaltandosi.

Il conducente, secondo quanto appreso, è stato sbalzato a otto metri dall’automobile, che è stata rinvenuta al centro della carreggiata, senza motore.

Due le persone trasportate all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso. Da accertare le cause del sinistro. Tra le ipotesi non è esclusa una velocità sostenuta.

c.b.