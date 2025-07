Incidente sul lavoro al Tuscolano, muore un operaio 61enne caduto dal camion • Terzo Binario News

Un incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 61 anni nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere Tuscolano. La vittima è caduta da un camion mentre stava effettuando un intervento di manutenzione elettrica, in via Etruria.

Erano circa le 18 quando un passante ha notato il lavoratore a terra e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti del commissariato Celio e i colleghi del Distretto San Giovanni. L’operaio è stato trasportato in ospedale, ma le ferite riportate, in particolare un grave trauma cranico, si sono rivelate fatali.

Le indagini sono ancora in corso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. L’ennesimo incidente che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare durante operazioni su mezzi elevati o in condizioni potenzialmente pericolose.

Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro se l’uomo fosse dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. Le autorità competenti stanno esaminando anche il contesto aziendale e i protocolli di sicurezza applicati.

Una tragedia che si aggiunge al lungo elenco di morti bianche in Italia e che rilancia l’urgenza di maggiori controlli, formazione continua e una cultura della prevenzione più radicata, soprattutto nei settori più esposti al rischio.

