Incidente su via terme di Traiano a Civitavecchia, 80enne si cappotta con l'utilitaria • Terzo Binario News

Sul posto i pompieri, che lo hanno estratto dalla vettura, e il 118: l’anziano non versava in condizioni gravi

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale in via terme di Traiano, direzione Allumiere, poco dopo il bivio per le terme Taurine.

Un ottantenne di nazionalità italiana, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua vettura, una Nissan Micra ribaltandosi e finendo fuori strada.

I Vvf arrivati sul posto hanno liberato l’uomo incastrato all’interno e lo hanno affittato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia per i rilevamenti del caso. Apparentemente l’uomo non sembrava versare in gravi condizioni.