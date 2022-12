Cinque denunce dei Carabinieri di Bracciano per droga • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, ad esito dei controlli nell’area tra i comuni di Bracciano, Campagnano di Roma, Rignano Flaminio e Riano, hanno denunciato a piede libero 5 persone: un 35enne trovato in possesso di 25 g di cocaina; un 48enne e un 35enne fermati a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di 7 dosi di cocaina; un 23enne sorpreso con dosi di hashish e 340 euro occultati nella sua auto; un 39enne per guida in stato di ebbrezza.

Segnalati alla Prefettura anche 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish e marijuana.