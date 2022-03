Incidente mortale sulla via Ostiense, traffico paralizzato - Terzo Binario News

Incidente mortale pochi minuti fa in via Ostiense, all’altezza del ponticello di raccordo tra via delle case Basse e via Ostiense.

Come riporta Canale 10, attualmente sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Il traffico è totalmente paralizzato all’altezza di Via delle Calle in entrambe le direzioni.

Sul posto è accorso personale Ares 118 oltre alle pattuglie delle forze dell’ordine per quanto di loro competenza, indagini in corso.