Incidente mortale altezza Aurelia sul Gra • Terzo Binario News

Alle prime ore di questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma si è registrato un tamponamento fra due autovetture. Nell’impatto una persona ha perso la vita.

Al momento sono chiuse la corsia centrale e di sorpasso in carreggiata esterna, al km 1,900 in prossimità di Via Aurelia, e si registrano code e rallentamenti.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.