Incidente: morto un uomo, chiusura temporanea sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo - Terzo Binario News

A causa di un incidente è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 4 “Salaria” all’altezza del chilometro 20, tra Settebagni e Monterotondo Scalo . Questo quanto riferito da Anas nel pomeriggio di lunedì 3 maggio.

Nell’impatto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti due veicoli causando il decesso di un uomo, come confermato a Terzo Binario anche da fonti del 118.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento