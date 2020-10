Incidente in via Laurentina: scontro tra auto, due feriti tra cui un bimbo di 7 anni - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in Via Laurentina al chilometro 14,500. Per cause in corso di accertamento – alle 18 di mercoledì 7 ottobre – si è verificato lo scontro tra due veicoli. Due i feriti – trasportati in codice rosso in ospedale – tra cui un bimbo di 7 anni, che si trova al Policlinico Gemelli.

Presenti due squadre dei Vigili del fuoco: è stato necessario l’utilizzo del divaricatore da parte dei pompieri per districare i passeggeri dagli abitacoli.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IX Eur. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. Verifiche al momento in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

🔴#Roma #incidente – Via Laurentina

⭕ CHIUSURA TEMPORANEA

tra rotatoria Cimitero Laurentino e Via della Solfarata ><



(Incidente all'altezza del km 14,500)#Luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 7, 2020