Incidente in via del Canale della Lingua, all’incrocio con via Epaminonda. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen si è ribaltata: alla guida del veicolo un 26enne, che è deceduto sul posto. L’episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte.

I rilievi sono stati affidati agli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica del sinistro.