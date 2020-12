Incidente in via Collatina: scontro auto-moto, morto 37enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Collatina, all’altezza di via dell’Acqua Vergine. Poco dopo le 8 di lunedì 14 dicembre si è verificato lo scontro tra un auto, una Ford Cmax ed una moto, una Bmw. Il centauro, un 37enne italiano, è deceduto a seguito dell’impatto. Al volante del veicolo si trovava un uomo di 46 anni che, si è subito fermato. Dopodiché, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami di rito (alcolemici e tossicologici).

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale. Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti del Gruppo VI Torri, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I due veicoli sono stati sequestrati.