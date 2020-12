Comprare nei negozi di quartiere per salvare posti di lavoro: iniziativa targata Pd - Terzo Binario News

“Quest’anno ho deciso di acquistare i regali di Natale per familiari e amici nei negozi del mio quartiere. Voglio essere cosi’ al fianco dei piccoli commercianti che con coraggio e dedizione da mesi stanno difendendo le loro attività colpite dalla crisi economica”. Lo dichiara Olimpia Troili, esponente del Partito Democratico di Roma. Il viaggio è partito dal Trionfale.

“Mi unisco attivamente alla campagna promossa dal Partito Democratico di Roma #comprounregalosottocasa. Nella Capitale la spesa per i regali di Natale si aggira intorno ai 2 miliardi di euro. Negli ultimi 11 mesi c’e’ stato un calo delle vendite intorno al 16%, come ricorda la CNA Roma in questi giorni. Non possiamo permetterci di mantenere questo trend negativo. Dobbiamo ricordare che per molte attivita’ commerciali questo periodo rappresenta un momento fondamentale per il fatturato. Comprare nei piccoli negozi oggi significa proteggere anche posti di lavoro sempre piu’ a rischio”.

“Voglio quindi invitare tutti ad acquistare nei negozi fisici – termina – si tratta di un piccolo gesto che puo’ essere compiuto da tutti e che ha anche i suoi vantaggi. Fino al 31 dicembre sara’ infatti possibile ottenere un rimborso fino al 10% se si effettueranno pagamenti con carta, grazie al cosiddetto cashback di Natale promosso dal Governo”.