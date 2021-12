Incidente in via Cilicia, morte sul colpo due ragazze - Terzo Binario News

Grave incidente all’alba in via Cilicia: intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale.

È avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 in via Cilicia prossimità civico n.53 un grave incidente che ha coinvolto una Peugeot 307, che , per cause da accertare , è finita contro un albero.

All’interno del veicolo due donne italiane, rispettivamente di 23 – e conducente – e 19 anni, decedute a seguito dell’impatto.

Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso di svolgimento per ricostruire esatta dinamica dei fatti, oltre a diverse unità dei Gruppi di zona per ausilio.