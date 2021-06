Incidente in via Calisse a Civitavecchia, due anziani feriti - Terzo Binario News

Incidente poco fa via Carlo Calisse a Civitavecchia, all’incrocio con via Bruzzese.

Ad entrare in collisione due utilitarie: in quella bianca una coppia di anziani, che poi sono stati soccorsi dall’ambulanza e accompagnati al San Paolo, finita poi in testacoda.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.

Tuttavia si tratta di un incrocio dove gli incidenti sono frequenti: nonostante le due strade si intersechino entrambe in senso unico, la visibilità è scarsa.