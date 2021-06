Incendio di sterpi a Tragliatella, al lavoro i pompieri di Bracciano - Terzo Binario News

Incendio di sterpaglie severo che ha impegnato i Vigili del fuoco di Bracciano nel primo pomeriggio di oggi.

L’incendio si è sviluppato precisamente in via Busca a Tragliatella.

I Vvf hanno faticato non poco per tenere lontano dalle fiamme alcune abitazioni nelle immediate vicinanze del campo di sterpi, nonostante tutto il fuoco ha danneggiato una cabina elettrica lasciando temporaneamente senza corrente la zona circostante.

Sul posto sono intervenuti anche i volontari della protezione civile.

Una volta estinto l’incendio i Vigili del fuoco di Bracciano hanno dovuto smassare un cumulo di legna interessato dalle fiamme rimettendo in sicurezza l’area.